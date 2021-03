Krijgt Zundert een levendig of juist stil park? De inwoners mogen het zeggen!

Forse vraagprij­zen of niet, alle stulpjes in nieuwbouw Ravel zijn verkocht: ‘Eigenlijk is het ongekend’

5 maart BREDA - De nieuwbouw van het wooncomplex de Ravel in wijk Ruitersbos in Breda is onderweg. Het grondwerk zit erop, het beton en leidingwerk, inclusief de halfverdiepte parkeerkelder, zitten er al in. Ody van den Broek van Nieuw Tij Ontwikkeling kijkt terug op een roerige periode en is blij dat er nu vaart in zit.