Krijgt slavernij genoeg aandacht in Breda? ‘In het onderwijs wordt daar niet genoeg over verteld’

Darter Daan Bastiaan­sen wil niets liever dan het podium weer op: ‘De muren lijken soms echt wel op je af te komen’

13 februari De zolderkamer is voor veel thuiswerkende Nederlanders momenteel the place to be. Voor de 18-jarige darter Daan Bastiaansen uit Bavel is dat het al de nodige jaren. Zijn trainingsruimte is zijn huiskamer. Helemaal nu er door het coronavirus bijna geen toernooien zijn. Oefenen, soms tot in de late uurtjes, om de droom van een carrière als professioneel darter waar te maken. ,,Toch lijken de muren soms echt wel op je af te komen.”