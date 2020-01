Krijgt Prinsenbeek er een megawijk bij?

Breda overstijgt bouwambi­tie, dus bouwplan Princenha­ge kan best even in de ijskast

8:00 BREDA - De bouw van een buurtje van 55 woningen bij de Liesboslaan in Princenhage is afgeblazen door burgemeester en wethouders van Breda. Het project zou te ver zijn verwijderd van winkels en scholen. Bovendien past het niet in de landelijke omgeving. Projectontwikkelaar Soma Vastgoed laat het er niet bij zitten.