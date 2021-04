Krijgen Bredase dorpen ook nieuwe locaties om buiten te sporten en bewegen?

BREDA - Sporten en bewegen in de buitenlucht is de afgelopen jaren flink gestimuleerd in Breda. Liefst twintig projecten zijn sinds 2018 gerealiseerd of staan op de planning in de stad. Maar waar zijn de voorzieningen voor de dorpen? Op het lijstje van locaties met nieuwe sport- en beweegvoorzieningen ontbreken Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek.

In opdracht van de raad is de gemeente Breda de afgelopen jaren extra gaan investeren in mogelijkheden voor inwoners om in de buitenlucht te sporten en te bewegen. Onlangs maakte sportwethouder Daan Quaars bekend wat er de afgelopen jaren is gedaan in de gemeente om het bewegen in de buitenlucht aantrekkelijker te maken.

Ander budget

,,We zijn hartstikke blij met de projecten die zijn gerealiseerd", zegt D66-raadslid Joek van Pul. ,,Maar we missen in de lijst locaties in de dorpen. Zijn daar al genoeg faciliteiten om buiten te kunnen sporten? Zijn daar misschien projecten gerealiseerd vanuit een ander budget? Wij vinden het belangrijk dat er een goede spreiding is van de voorzieningen.”

Van Pul heeft namens zijn partij vragen gesteld aan het college van B en W om hierover duidelijkheid te krijgen. ,,We willen inzicht in wat er precies al bestaat aan soortgelijke sport- en beweegvoorzieningen in Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout. Op basis daarvan kunnen we dan bekijken of het nodig is de wethouder aan te sporen ook daar nog projecten te plannen. Zeker ook in de buitengebieden hoort bewegen erbij.”