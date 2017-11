Kreupele balkons in Breda krijgen stalen constructie aan buitenzijde

De corporatie denkt voor wat betreft de 160 flats met in totaal 320 balkons in Brabantpark aan een stalen en gepoedercoate constructie die van buiten tegen de balkons wordt gezet. Waarbij, aldus woordvoerster Eva Boon, geen balkonruimte verloren gaat en het aanzicht van de flat netjes blijft. ,,En waarbij we bij de plaatsing zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de bewoners.'' Het gaat om de flats in de Agaatstraat, Jadestraat, Turkooishof, Smaragdstraat, Mgr. Leijtenstraat en Beverweg. De twaalf balkons in een flat aan de Marconistraat in wijk Liniekwartier krijgen een 'vogelnestconstructie' waarbij gaten worden geboord om stalen staven (wapening) in de gevel en de balkons te brengen ter versteviging. Dat boren kan wat meer overlast geven.

Tonnen

De hele operatie vergt volgens woordvoerster Eva Boon van WonenBreburg een forse investering die in de tonnen euro's loopt. ,,De kosten zijn nog niet definitief, maar daar moet je wel aan denken.'' De investering wordt uit de begroting gehaald, er zal geen sprake zijn van een huursverhoging, maakte de corporatie eerder bekend. Het euvel aan de balkons kwam in maart dit jaar aan het licht. De balkons bleken onveilig, ontdekt bij een steekproef voor gepland onderhoud. WonenBreburg sloeg direct alarm. Bewoners mochten de balkons niet meer betreden tot het stutten met stalen stempels. De zwakke aanhechting van de balkons met flatblokken uit de bouwperiode (1956-1957) komt vaker voor . Zo is het euvel elders in het land ook ontdekt, ook in Roosendaal.

Stalen stempels

WonenBreburg (26.000 woningen in Breda en Tilburg) controleerde alle flats uit de 'riskante bouwjaren'. Al maanden staan zo de flatjes in Brabantpark en Linie in het stalen stutwerk. De huurders leven met de stalen stempels, kunnen veilig gebruik maken van de balkons, maar uiten wel kritiek omdat het herstelwerk steeds wordt uitgesteld. Aanvankelijk zou er in augustus begonnen worden met het werk. Woordvoerster Boon: ,,Het is de eerste keer dat we dit aan de hand hebben. Zorgvuldigheid staat voorop. In februari kunnen we definitief uitsluitsel geven, hebben we meer zicht op de planning en kunnen we aanbesteden. We houden de bewoners op de hoogte in de nieuwsbrief.'' Huurder Ard Verhoeve uit de Jadestraat reageerde eerder: ,,De balkons zijn veilig gemaakt. Maar het is een nogal primitieve oplossing. Rommelig. En we zijn alweer maanden verder."