Krasse NAC OldStars zijn nu even HomeStars

BREDA - Waar in normale tijden elke woensdag zo’n 150 krasse zestig-plussers in Breda en omgeving op het voetbalveld staan, zitten deze NAC OldStars nu noodgedwongen thuis. Maar ze worden niet vergeten: ze hebben allen een goodiebag ontvangen met daarin een kleine voetbal zodat ze thuis oefeningen kunnen doen.

Op de bal prijken de logo’s van PLUK! Fysiotherapie uit Breda en van NAC, de initiatiefnemers van het project dat sinds 2016 draait. Het idee is dat ouderen zo in beweging blijven en tevens een sociaal netwerk onderhouden.

Walking football

De NAC OldStars spelen ‘walking football’, waarbij het vooral draait om positiespel en nauwkeurig de bal spelen. Het begon vier jaar geleden met een groep bij voetbalvereniging WDS ‘19 in Breda en inmiddels gebeurt het bij een tiental verenigingen, niet alleen in Breda maar ook in Etten-Leur, Oosterhout en Geertruidenberg.

De OldStars trainen op woensdag en één keer per maand spelen ze een wedstrijd. “Ze missen het ontzettend, daarom zijn we samen met NAC het project HomeStars begonnen,” zegt Skiandre Kailuhu van PLUK! Fysiotherapie.

Bloopers

Wekelijks krijgen de HomeStars een video met instructies hoe ze oefeningen thuis kunnen doen met de bal die ze ontvangen hebben. “Dat zijn vrij eenvoudige oefeningen. Maar het is vooral bedoeld voor de saamhorigheid. We vragen mensen ook om zelf filmpjes in te sturen, liefst met bloopers,” lacht Kailuhu. Een andere activiteit is een digitale pubquiz die op 13 mei wordt gehouden.