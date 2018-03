Krasse knarren in Bredase politiek: zij de babbel en hij de dossierkennis

BREDA - Noem ze krasse knarren, Yvonne de Heer-Seveke en Joep Taks, beiden 73 jaar. De Heer is nestor van de Bredase gemeenteraad, Taks kan er als tweede nestor bij komen. De Heer is lijsttrekker van Trots/OPA, de eenmansfractie waar ze vier jaar boegbeeld van is. De combipartij van Rita Verdonk's Trots op Nederland en Ouderen Politiek Aktief (OPA), ontstaan uit de boezem van 50Plus. Trots/OPA waar Taks de afgelopen periode commissie- en burgerraadslid van was. In november verliet hij de partij om lijsttrekker te worden van 50Plus.

De Heer type straatvechter en bijtertje, Taks ijzervreter met dossierkennis, welbespraakt heerschap. De Heer (maatschappelijk werk, kinderrecht) tien jaar politiek actief, Taks (juridisch adviseur) is bijna vijftig jaar te vinden in de diverse VVD-geledingen, in '93-'94 nog even als wethouder. Grijze kemphanen, met respect.

Taks: ,,Ik vond het niet zuiver om door te gaan tot de verkiezingen. Ik had zelf gekozen voor december. Yvonne wilde het iets sneller, het werd een maand eerder. Dat was niet erg sjiek, maar goed.'' De Heer: ,,Ik wilde het na de begroting, dat was een goed moment, de afronding.''

De Heer: ,,Wij zijn niet zo leeftijdgebonden, we kijken toch breder. Maar ik heb zelf wel ervaring met jonge hanen in de raad. Echt streberig, carrieregericht en inhoudelijk schieten ze tekort. De één met blufgedrag, de ander met een serieus smoel en academische woorden. Ik probeer daar een breuk in te maken en te prikkelen.''

Taks: ,,Budgetten komen verder onder druk te staan met de vergrijzing. Dan ontstaat er een groot probleem. Steunen op mantelzorgers en vrijwilligers; de rek is er wel uit.'' De Heer: ,,Breda kijkt hier heel goed naar. We hebben net het advies van de rekenkamer over de Wmo aangenomen. Ik heb er het volste vertrouwen in.'' Taks: ,,Maar dat moet wel zo blijven, we moeten waakzaam zijn.'' De Heer: ,,Wat te weinig aandacht krijgt is armoede.'' Taks: ,,Eens, duizenden mensen zitten in een uitkering, die te laag is.'' De Heer: ,,Armoede is over de hele stad. Ik denk dat het vooral ook gaat om mensen die net boven de uitkering zitten, die bijvoorbeeld geen huursubsidie krijgen. De krapte is soms schreeuwend.''

Taks: ,,Dat is wel gebeurd de afgelopen jaren. Maar de vraag zal groter worden. Armoede is verborgen. De schaamte is moeilijk weg te krijgen. Mensen zouden meer de mogelijkheid moeten krijgen zich te uiten. Er zijn organisaties die de weg wijzen. Maar politiek is er weinig aandacht voor. Prioriteiten liggen anders, meer bij de jeugd, bij jongeren. Ouderen worden geacht vermogend te zijn, de schaapjes op het droge.'' De Heer: ,,Ik heb jarenlang kerstpakketten samengesteld, voor de stille armen. Dan kom je echt bij mensen terecht waarvan je niet wist dat ze in armoede leven.''

De Heer: ,,Ik was benaderd, mijn naam viel vaak in de wijk. Toen hoorde ik niks meer, maar zag wel opeens andere partijen opdraven. Ik heb op mijn manier een reactie gegeven.'' Taks: ,,Ik heb niet speciaal iets met Tuinzigt. Mooie wijk, geen achterstandswijk. Ik denk dat de problemen in Breda-Noord groter zijn. Maar daar krijgen ze ook de maximale aandacht.''

Taks: ,,Goeie initiatieven worden gezien, worden soms gekaapt door grote partijen. Je moet je politiek gevoel volgen, na verloop van tijd zijn anderen daar ontvankelijk voor.'' De Heer: ,,Ik heb pas een motie ingediend voor de bereikbaarheid van Marckhoek, in het Ginneken. Dat speelt al tien jaar, daar wonen veel mensen. De motie haalde het niet, maar de wethouder heeft wel gezegd er aandacht voor te hebben. Daar kunnen we hem aan houden. Je haalt af en toe iets binnen, hoe beperkt ook. Ik bijt me vast.''

De Heer: ,,Het is wel heel jammer dat media niet dingen uitpikken die ik toch gedaan heb. Altijd draaien ze rond dezelfde grote partijen. Ik merk het gewoon. Het buurthuis in Tuinzigt is terug, plannen in Geeren-Noord gestimuleerd. Ik heb net een oorkonde gehad voor gebruik van heldere taal.'' De Heer: ,,Maar ik voel me niet gefrustreerd hoor. Ik lig er niet van wakker.'' Taks: ,,Nooit boos worden als het in de politiek anders loopt. Van je af laten glijden.'' De Heer: ,,Joep is een gentleman.''