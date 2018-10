Krapte op arbeidsmarkt enorm in West-Brabant

VIDEONooit eerder in West-Brabant was het aantal vacatures op de arbeidsmarkt zo groot. Toch zijn er nog veel mensen die (ander) werk zoeken. En wie nu niet aan de bak komt, heeft een heus probleem, constateert het UWV.

Het is een typisch verjaardagsonderwerp. Hebben mensen die in deze economische hoogtijdagen zonder werk blijven zitten in de toekomst nog wél kansen? En hoe lastig wordt het als het ooit minder voorspoedig gaat? Ondertussen klagen werkgevers dat ze niet aan mensen kunnen komen.

,,De krapte op de arbeidsmarkt in West-Brabant is weer op het niveau van voor de crisis, van voor 2008", constateert arbeidsmarktadviseur Nicole van der Goorbergh van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen(UWV). ,,En je ziet het over de volle breedte, in meer beroepen dan ooit.”

Productieprobleem

Een op de vijf regionale werkgevers in de commerciële sector heeft problemen door gebrek aan geschikt personeel. Bedrijven kunnen het werk niet aan, moeten nieuwe kansen laten liggen. Ze zoeken naarstig elektriciens, lassers, ict-ers, transport- en logistieke medewerkers, horecapersoneel... Terwijl ook in de publieke sector veel handen worden gezocht. In het onderwijs, bijvoorbeeld, en in de zorg heerst een chronisch tekort aan personeel.

‘Mismatch’

In de zestien West-Brabantse gemeenten die het UWV vanuit Breda bedient, zijn op een nog steeds groeiende beroepsbevolking van zo’n ruim driehonderdzestigduizend mensen momenteel minstens 10.000 actuele vacatures. De helft daarvan is in de techniek, de bouw, industrie of metaal.

Van de tien doorsneevacatures zijn er minstens vier lastig of niet vervulbaar. Terwijl toch duizenden mensen geen baan hebben of ander werk zoeken. Van der Goorbergh spreekt van mismatch. ,,Hét grote probleem is dat vraag en aanbod niet naadloos op elkaar aanschuiven. De kwalificaties. De wereld verandert zo snel: in de ICT is wat je vandaag leert, morgen alweer onvoldoende.”

,,In de administratieve tak, kijk naar de banken, zijn de laatste jaren veel mensen hun baan kwijtgeraakt, vooral door de automatisering. Er is elders vraag, maar hun actuele kennis sluit daar niet bij aan. Dat zie je ook in bij veel functies in de zorg met medische handelingen en het onderwijs met specifieke lesbevoegdheden.”

Vergrijzing

De problemen op de West-Brabantse arbeidsmarkt hebben ook met vergrijzing te maken. Waar die in Zeeland in álle beroepsgroepen toeslaat, ook omdat jongeren wegtrekken en niet meer terugkeren, is dat in deze regio vooral het geval in industrie, zorg, onderwijs en onder ambtenaren. De vervanging van die ouderen wordt uitdaging, constateert het UWV.

Het zou met deze gespannen arbeidsmarkt beter zijn, zegt de UWV-adviseur, als werkgevers hun eisen een beetje bijstellen en werknemers zich wat breder oriënteren. ,,Bedrijven moeten nu niet zoeken naar een schaap met vijf poten, maar blij zijn met vier. En dan later misschien dat vijfde pootje ontwikkelingen. En mensen zonder werk moeten bereid zijn wat verder weg te zoeken, zich bij of om te scholen of werk in een andere sector of ander beroep te zoeken.”

Kansen