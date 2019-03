Krantenbezorger uit Zundert ander mens na gewelddadige overval: ‘Ik wil je hartelijk bedanken voor het kapotmaken van mijn leven’

Bredase 'bankmol' Lorenzo J. niet vervolgd voor overval Bladel

12:55 BREDA - Voormalig bankmedewerker Lorenzo J. uit Breda wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de overval op een bejaarde vrouw in Bladel in 2017. Er is onvoldoende bewijs dat hij een rol heeft gehad, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch weten.