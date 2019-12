Krakers winnen hoger beroep, bewoners Catharinastraat boos: ‘Buurt is slachtoffer’

Kampioen dankzij lachvisje uit de Ooster­schel­de

1 december GEERTRUIDENBERG - Als je op een rots klopt, dan komt ie al te voorschijn, de steenslijmvis. ,,Hij is heel nieuwsgierig, helemaal niet schuw. Echt een aantrekkelijk visje, want het is net of ie heel de tijd lacht.’’ En daarom besloot René Weterings (41, Geertruidenberg) om in de Oosterschelde te duiken om daar de grappige vis te fotograferen.