Krakers weigeren BSW-pand te verlaten en doen beroep op woonrecht

De groep doet een beroep op het woonrecht, zo laat de gemeente weten op vragen van deze krant over de kraakactie. Een woordvoerder van de gemeente: ,,Direct toen de gemeente constateerde dat haar pand gekraakt was, is aangifte gedaan en zijn de krakers via een advocaat gesommeerd het pand te verlaten. Daaraan hebben ze geen gehoor gegeven, waarbij ze een beroep deden op het woonrecht. Het openbaar ministerie is verzocht om het pand te ontruimen. Het OM heeft de zaak in onderzoek.”

Kleine kamer

Een kraker van Poolse afkomst laat in gebrekkig Nederlands weten dat er tien personen verblijven in het pand en dat hij werkt in de bouw. Het gaat om een groep die volgens hem al langer bij elkaar huist. Eerder verbleven ze in een pand in de Bleekstraat in de binnenstad. De man schermt ermee dat huren in Breda moeilijk is en al snel 500, 600 euro per maand kost. ,,En wat krijg je daarvoor, een kleine kamer.” Dat er bouwplannen zijn voor deze locatie ziet hij niet als bezwaarlijk. Er ligt een initiatief voor een gezondheidscentrum en een bouwplan voor tachtig woningen.