Kraken is verboden, maar Breda zit er nog steeds mee in de maag

Dat schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad. Hij krijgt regelmatig de vraag voorgelegd waarom er niet onmiddellijk wordt ingegrepen. ,,Dat is een logische vraag, want kraken is wettelijk verboden’’, beaamt de burgemeester.

Op heterdaad betrapt

Hij wijst er op dat het aantal panden dat is gekraakt flink is gedaald. Waren het er in 2010 nog twintig, nu zijn het er drie. De krakers die niet op heterdaad zijn betrapt op het bezetten van een huis kunnen niet zo maar worden verwijderd. Dat kan alleen als er een aantal procedures wordt gevolgd en die nemen tijd in beslag. Wel is het mogelijk om snel te ontruimen als er acuut brandgevaar bestaat of wanneer het pand kan instorten. ,,Maar de praktijk leert dat dit niet snel het geval is’’, aldus Depla. Bovendien wordt de eigenaar van het pand in zulke gevallen meestal gedwongen om snel herstelwerkzaamheden uit te voeren, terwijl dat voor de aanwezigheid van de krakers geen gevolgen heeft.