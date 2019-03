Krak... En weer een hap uit de Seeligkazerne

Juwelier Pertijs vaker overvallen: in 1999 sloegen gewapende mannen vitrines stuk en stalen ze voor tienduizen­den guldens

12:49 BREDA - Het is niet voor het eerst dat juwelier House of Pertijs in Breda wordt overvallen. Woensdag stormden vier gewapende mannen de zaak binnen, en verwondden daarbij een beveiliger. In de avond van 21 december 1999 ging het er ook niet zachtzinnig aan toe.