KPN-monteurs blijven op twee meter afstand bij installeren glasvezelaansluiting

BREDA - In Breda wordt door KPN momenteel druk gewerkt aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dat werk gaat zowel buiten als binnen gewoon door. Monteurs komen dus ook bij mensen in huis om daar het glasvezelaansluitpunt te installeren.

“We hanteren daarbij strikte maatregelen”, aldus een woordvoerster van KPN. De monteurs komen niet langs als iemand hoest, verkouden of ziek is. Ze houden twee meter afstand en vragen of mensen de deurklinken schoon willen maken. Ook vragen ze of bewoners in een andere ruimte willen wachten als ze het werk uitvoeren.

Lees ook Heel Breda gaat aan de glasvezel Lees meer

80.000 huishoudens

In Breda worden alle 80.000 huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. Met name in Bavel en in het zuidoosten van de stad stond de teller een maand geleden al op 16.000 woningen, die aangesloten waren of waar de voorbereiding voor was getroffen. De actuele stand is niet bekend.

Het werk bestaat in eerste instantie uit leggen van kabels tot bij de woning. Daarna moet een monteur nog in de woning om de aansluiting definitief te maken. Mensen krijgen een brief met de datum waarop de monteur langs wil komen. Ze kunnen die datum vervolgens eventueel wijzigen. Overigens is het niet verplicht om de aansluiting te laten maken.

Kosteloos