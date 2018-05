Kozijnmonteur redt bejaarde vrouw uit auto in water bij A16 Breda

Hartje Breda Inspiratie op begraaf­plaats Zuylen

18:59 BREDA - ,,De zon geeft zonder meer een andere sfeer. In het weekend schijnt het te gaan regenen. Ik ben benieuwd hoe het dan is." Kunstenares Maud van Nie kijkt vanuit het baarhuisje op begraafplaats Zuylen naar de talloze zerken. Van Nie is hier artist in residence, als onderdeel van de expositie De boom van Mondriaan in de tuin van oom Cent in het Princenhaags Museum.