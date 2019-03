Koudwatervrees van raad Breda treft Mols Parking

Grote kin­der-klimaattop in Breda

15:42 BREDA - Verbeter het klimaat, begin bij kinderen. Dat is de gedachte achter de Kids Klimaat Experience in die in mei wordt gehouden in de Futuredome (voormalige koepelgevangenis) in Breda. Er kunnen 700 kinderen aan meedoen en bij veel belangstelling zelfs 1.400.