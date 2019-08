Kou lijkt uit de lucht: NAC-supporters ontvangen FOX Sports in Breda

De Vos riep NAC-supporters twee weken geleden via Facebook op om de studio van FOX te bezoeken voorafgaand aan de wedstrijd FC Volendam - NAC, komende vrijdag. Op die manier moest het ongenoegen over het uitzendschema kenbaar gemaakt worden. Met de degradatie van de Bredase club naar de eerste divisie zijn de wedstrijden namelijk niet meer elke week rechtstreeks op tv te zien. Terwijl een kroegeigenaar als De Vos wel 1.500 euro aftikt, voornamelijk om ‘zijn cluppie’ te zien.

Stand en entourage

Nu komende vrijdag NAC voor de derde achtereenvolgende keer live te zien is, lijken de scherpe randjes van de actie af. Of de zender gezwicht is voor de Bredase actie? Eerder liet de zender weten dat de stand en entourage belangrijke aspecten zijn bij de keuze voor de rechtstreeks uit te zenden wedstrijd. En nu de bomen voorlopig tot aan de hemel groeien in Breda met een gedeelde eerste plaats, lijkt de keuze van de zender te billijken.

Quote Laten we gaan voor een overweldi­gend welkom in Breda richting FOX Sports om onze steun aan de Parel te laten zien Johan de Vos op Facebook

Hoe dan ook, de uitnodiging is nu omgedraaid. De NAC-aanhang gaat niet naar Hilversum, maar de redactie van FOX Sports komt naar Breda. Op vrijdagavond 20 september voor de wedstrijd tegen Excelsior. ,,Laten we gaan voor een overweldigend welkom in Breda richting FOX Sports om onze steun aan de Parel te laten zien en ook dat de uitwedstrijden uitzenden van NAC Breda wel degelijk een grote meerwaarde heeft”, staat te lezen op de Facebookpagina van Boerke Verschuren.

‘Kijken uit naar mooie avond’

Een woordvoerder van FOX Sports laat weten dat de uitnodiging inderdaad is geaccepteerd: ,,We hebben goed contact gehad met de initiatiefnemer. Zoals eerder aangegeven snappen we de loyaliteit van de NAC-supporters aan hun club heel goed, en dat er soms vragen zijn over het uitzendschema van de Keuken Kampioen Divisie. We hebben daarom met Boerke Verschuren afgesproken dat we de uitnodiging omdraaien en met plezier bij hen langskomen. We kijken uit naar een mooie en gezellige avond.”