Kosten voor zorg en bijstand zijn een risico voor Breda

Zit een rondweg voor Chaam erin? De provincie kijkt ernaar

8:01 CHAAM - Om het zware vrachtverkeer uit de kom van Chaam houden, kan een rondweg soelaas bieden. De provincie heeft de gemeente Alphen-Chaam toegezegd te onderzoeken of zo'n nieuwe weg ruimtelijk is in te passen. Maar als dat al lukt, vergt het meer dan tien jaar voor zo'n rondweg er echt ligt.