Kosten voor jeugdhulp lopen fors op in Breda

BREDA - De kosten voor jeugdhulp in Breda vallen dit jaar enkele miljoenen hoger uit dan begroot. Met name de kosten voor ambulante hulp zijn fors gestegen. Hieronder vallen bijvoorbeeld opvoedtrainingen, behandelingen voor adhd of dyslexie, traumaverwerking en sessies met een psycholoog.

De gemeente Breda heeft dit jaar 40 miljoen euro begroot voor jeugdhulp. Het grootste deel van dat bedrag (ruim 25 miljoen euro) is bestemd voor 'niet vrij toegankelijke hulp'. Dat zijn hulpverleners waarbij mensen alleen met een verwijzing terecht kunnen, bijvoorbeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen of de rechter. Onder 'niet vrij toegankelijke hulp' vallen - behalve de ambulante hulp - ook jeugdzorgtrajecten, pleegzorg, verblijfszorg en crisishulp.

Binnen de perken

Voor de meeste jeugdhulp geldt in Breda dat de kosten redelijk binnen de perken blijven en dat er ook enkele meevallers zijn. Dat er per saldo enkele miljoenen tekort komen, wordt vooral veroorzaakt door ambulante hulp. Die was voor dit jaar begroot op 10 miljoen euro, maar dat wordt waarschijnlijk 19 miljoen euro.

De overschrijding kwam deze week naar voren in een bijeenkomst van de gemeenteraad. "We krijgen enerzijds minder budget van de landelijke overheid, terwijl er anderzijds steeds meer beroep gedaan wordt op hulp," schetste wethouder Marianne de Bie de problematiek.

Altijd hulp

In Nederland zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp en dragen daar ook de kosten voor. De focus lag daarbij in eerste instantie op de organisatie, minder op de kosten. "Het uitgangspunt is dat kinderen altijd geholpen moeten kunnen worden," aldus Michiel Keulemans, ketenmanager jeugd bij de gemeente. Volgens Keulemans in dat in Breda ook gelukt. "Als iemand hulp vraagt, is er hulp." Zo kunnen Bredase ouders en kinderen bij ambulante jeugdhulp kiezen uit maar liefst tweehonderd aanbieders.

