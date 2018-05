De Big Funnelman, ook wel de rode trechterman genoemd, werd door Willem II-supporters beklad in de aanloop naar de derby tussen de Tilburgse club en NAC. De Tilburgers verfden het kunstwerk in de Willem II-kleuren. Dat was een reactie op een verfactie van NAC-fans die een gedeelte van viaduct onder A58 bij Tilburg zwart-geel schilderden.

Beide clubs hebben een ‘eer’ hoog te houden als het gaat om pesterijtjes in de aanloop naar een onderling duel. Na de bekladding van de Funnelman door Willem II-fans deden NAC-supporters het nog eens dunnetjes over: al snel was het kunstwerk geel.

