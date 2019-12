Kosten Bredase kerstboom ‘veel lager’ dan een ton

Volgens goed geïnformeerde bronnen zou de boom - in feite een grote stalen constructie met kunsttakken - zo’n 100.000 euro per jaar kosten en daarmee een groot deel van het budget van het evenement opslokken. “Absolute onzin”, aldus Van Gorp. Maar inzicht in de kosten wil hij niet geven. “Er gaan zoveel bedragen rond, daar gaan we niet op in.”

Subsidie gemeente

Hij volgt daarmee de lijn van BM-directeur Hildegard Assies, die vorige week ook niet wide zeggen hoe duur de boom is. Het Bredase stadsbestuur ging toen evenmin in op vragen over de kosten. BM draait vrijwel volledig op subsidie van de gemeente en Betoverend Breda krijgt nog een aparte subsidie (vorig jaar twee ton, dit jaar een ton).

De boom is elf meter hoog en kan bewegen. Ook zit er licht- en audiotechniek in. Daarmee wordt onder andere het verhaal verteld over de Bredase historie door mascotte Careltje. Dit jaar wordt Betoverend Breda voor het tweede jaar gehouden en staat ook de boom voor de tweede keer.

Publiekstrekker

“Het is een duurzame investering, een echte publiekstrekker waar vorig jaar veel mensen van genoten hebben”, aldus Van Gorp, die bijna twee jaar in de raad van toezicht zit van BM en sinds dit jaar voorzitter is.

De boom wordt geleverd door Fraai Projecten uit Oosterhout. Fraai-directeur Gerben van Raak zei vorige week dat zijn bedrijf eigenaar is van de boom en dat BM de boom voor drie jaar huurt. Van Gorp bevestigt dat er een contract voor drie jaar ligt met Fraai. Maar volgens hem is BM ‘de eigenaar van het concept’. Verder wil hij niet ingaan op het contract.

IJsbaan

Betoverend Breda start 21 december en duurt tot en met 1 januari. Het middelpunt vormt de Grote Markt, waar de boom en een ijsbaan staan. Die ijsbaan kon dit jaar alleen gefinancierd worden omdat het Ondernemersfonds 85.000 euro in het evenement steekt.