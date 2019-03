Korting cultuursubsidies Breda: ‘Zonder beleid is het moeilijk excelleren’

Hudson's Bay wil maar niet populair worden: ‘Maak er weer V&D's van’

7:16 Zo uitbundig als Hudson’s Bay in september 2017 de eerste Nederlandse vestiging aan het Amsterdamse Rokin opende, zo stilletjes zet het vandaag zijn opmars voort. Met de opening van een warenhuis in Amstelveen - en binnenkort in Utrecht - is de keten voorlopig uitgespeeld in Nederland. Druk is het nog steeds niet in de warenhuizen. De oplossing? ‘Maak er weer V&D’s van.’