Korte adempauze: geen snaveltjes meer om te voeren

BoswachterscolumnHoewel de lentes en zomers altijd gevuld zijn met de bloemetjes en de bijtjes, is de herfst toch wel mijn favoriete seizoen. Prachtige kleurrijke landschappen die in vuur en vlam lijken te staan.

Treurig dat de blaadjes van de bomen vallen en afsterven, maar een prachtig tafereel om te zien. Iets wat onvermijdelijk is om weer nieuw leven in te kunnen wijden. Ook in de opvang is het een rustig seizoen. Geen snaveltjes meer om te voeren of jonge eekhoorntjes om melk te geven.

Winterslaap

Er zijn in de winter nog wel zoogdieren die extra aandacht nodig hebben. Zo komen nu veel jonge egels binnen die te zwak zijn om de winterslaap in te gaan. Dit jaar lijken het er veel meer dan voorgaande jaren. Is er te weinig voedsel of ruimte voor ze in ons landje of zijn dit allemaal jongen van de egels die we zelf hebben opgevoed vorige zomer?

Het is gebleken dat egels uit de opvang vaak moeite hebben met het opvoeden van hun eerste kroost, aangezien ze zelf geen natuurlijk voorbeeld hebben gehad. Maar na het eerste nest pakken ze het ouderschap op alsof ze nooit anders gedaan hebben. Aangezien de jonge egels die nu binnenkomen veelal van een tweede of derde nest zijn van dit jaar, zal dat dus niet de reden zijn dat deze nu binnen komen.

Vliegensvlug

Naast de egels hebben we ook nog de jonge wezel zitten die deze zomer met maar 12 gram binnen is gekomen. Na vele (nacht)voedingen en veel zorgen, heeft de wezel haar volwassen gewicht bereikt van rond de 60 gram. Ze is inmiddels vliegensvlug en kan al flink bijten. Ze zal nu alleen nog zelf moeten gaan jagen voordat ze helemaal klaar is voor zelfstandigheid. Langzaamaan zal ze het jagen van ons leren en mag ze nog even bij ons blijven.

Nu de meeste dieren de opvang al wel verlaten hebben en het rustiger wordt, hebben we tijd om terug te kijken op een mooi en chaotisch seizoen. We kunnen even bijkomen en genieten van de rustigere periode, voordat alle drukte over een paar maanden weer begint en we weer extra scherp moeten zijn voor alle jonkies.