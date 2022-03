Kort maar krachtig: laatste directe trein van Breda naar Venetië vertrekt volgende week al

Dankzij Suzanne en project Onder de Pannen, hoeft Marianne niet op straat te leven

BREDA/ZUNDERT - Marianne (18) is superblij. Als ‘economisch dakloze', slaagde ze er maar niet in om onderdak te vinden. Via het project ‘Onder de Pannen’ kan ze nu tijdelijk in de gemeente Zundert bij Suzanne (27) wonen.

16 maart