Kort geding door Bredase advocaat over coronapas: uitspraak uiterlijk 6 oktober

DEN HAAG - De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat is dinsdag besloten. Het kort geding wordt gevoerd door de Bredase advocaat Bart Maes. Hij eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure.

Maes: ,,Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangs burgers”, opende Maes zijn pleidooi dinsdag. ,,We zitten in de staart van de coronacrisis, de crisis is eigenlijk al voorbij. Na anderhalf jaar coronamaatregelen waarvan de meeste niet of nauwelijks iets positiefs hebben bijgedragen aan het oplossen van de pandemie, heeft het demissionaire kabinet het laatste monster gebaard: de coronapas, inmiddels ook al omgedoopt tot de apartheidspas.”

De advocaat uit Breda vindt de controles op QR-codes in onder meer cafés en restaurants ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’. Maar van verboden discriminatie of verplichte vaccinatie is helemaal geen sprake, benadrukte de landsadvocaat: ,,Iedereen kan zich laten vaccineren of een test afleggen”.

Volledig scherm Advocaat Bart Maes bij het Paleis van Justitie. © Guus Schoonewille

Afstandsregel loslaten

De overheid heeft voor de invoering van het coronatoegangsbewijs gekozen om afscheid te kunnen nemen van de verplichte 1,5 meter afstand. Op veel plekken is het houden van afstand lastig of onmogelijk, betoogde de landsadvocaat. Daarom is ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en concertzalen en op evenementen de afstandsregel los te laten en met een coronatoegangsbewijs te werken om eventueel besmettingsgevaar te voorkomen.

Met een coronatoegangsbewijs kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus, van Covid-19 hersteld te zijn of hiertegen volledig te zijn gevaccineerd. Het testen is gratis.

Groen vinkje in de app

,,In de coronapandemie moet de regering afwegingen maken die niet gemakkelijk zijn”, aldus de landsadvocaat. ,,Met deze afweging kan men het oneens zijn.” Ze benadrukte dat door het coronatoegangsbewijs een aantal sectoren weer open kan en dat een groen vinkje in de app een andere beperking van grondrechten, namelijk het houden van 1,5 meter afstand, laat vervallen.

Maes ging inhoudelijk nauwelijks meer in op de argumenten van de overheid. ,,Wij leven in een totaal andere wereld”, concludeerde hij.