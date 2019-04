Kort betaald parkeren aan Stationslaan en parkeerterrein aan Spoorstraat

Uitzonder­lijk: Openbaar Ministerie brengt strafeis Bavelse zedenzaak niet naar buiten

11:50 Tegen de nu 20-jarige verdachte in de omvangrijke Bavelse zedenzaak is deze week volgens ingewijden geen torenhoge straf geëist. Wat die strafeis precies is, wil het Openbaar Ministerie niet bekendmaken.