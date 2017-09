Korpschef Hans Vissers; 'We hebben de misdaad zichtbaar gemaakt'

InterviewTILBURG - Toen hoofdcommissaris Hans Vissers in 2011 aantrad bij de politieregio Zeeland-West-Brabant kon hij het niet vermoeden. Maar in 2015 passeerde het kleine West-Brabant hoofdstad Amsterdam op de nationale moordlijst: 17 geweldsdoden, waarvan zowat de helft criminele afrekeningen.

Een dubieuze klassering die het gebied meteen in warme belangstelling van de landelijke politiek en media plaatste. Wat is er toch veranderd in dit gemoedelijke landsdeel, vragen veel Nederlanders zich af. ,,Op het gebied van de zware, georganiseerde criminaliteit niet zo veel'', is het ontnuchterende antwoord van Vissers. Als politiechef en opsporingsexpert kent de geboren Brabander de boevenwereld onder de rivieren van haver tot gort.

,,Die harde criminaliteit was er al lang. Toen ik in de jaren zeventig in Eindhoven bij de politie begon, had je daar de Kempenbende: zeer intimiderende criminelen, gevaarlijke lui voor de burgerij die met ze te maken kreeg. En West-Brabant zuchtte eind jaren negentig onder de Juliet-bende, ook geen pretje. Van oudsher zijn hier zeer criminele families, buurten en woonwagenkampen. En inderdaad, tegenwoordig zien we ook nieuwe spelers op het criminele veld, onder wie mensen met een migratieachtergrond, maar die misdaad is er altijd geweest.''

Nu pas nu lijkt de bestrijding van de ondermijning in het Zuiden prioriteit in Den Haag te hebben.

Hebben we dan zo lang zitten slapen met zijn allen?

,,Jarenlang is er weggekeken en is niet onderkend welke veenbrand hier woedde. Burgemeesters zagen wel dat er criminelen in hun gemeentes actief waren, bijvoorbeeld met hennep. Maar ze zeiden: breng het maar niet naar buiten. Ze wilden liever rust. Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft dit in 2012 doorbroken. Hij schrok enorm van het rapport over de omvang van de hennepindustrie in zijn stad, met een jaaromzet van 800 miljoen euro en 2.500 werknemers. We zijn toen echt reuring gaan maken in de ondermijningswereld. Veel invallen gedaan, verdachten aangehouden, drugs en geld afgepakt. We hebben de problematiek op de kaart gezet. Dat zorgde en zorgt nog steeds voor spanningen en wantrouwen onder boeven en toenemend onderling geweld.''

Heeft de gezamenlijke aanpak door politie, justitie en bestuur de georganiseerde (drugs)criminaliteit verminderd?

,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Als je kijkt naar het aantal drugsafvaldumpingen en cocaïnevangsten, ook in Zeeland, dan duidt dat niet direct op een afname. Afgelopen week is nog een container met 3.800 kilo coke onderschept die onderweg was naar Breda. We zien ook dat Brabantse criminelen hun kwekerijen en labs verplaatsen naar Oost- en Noord-Nederland, België en Spanje. We willen voorkomen dat dit waterbedeffect ook Zeeland treft. Daar doen we volop mee in de strijd.''

Duurt het inderdaad nog tien jaar voordat de overheid de ondermijnende misdaad in Brabant op haar knieën heeft, zoals de nieuwe baas Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie vorige week verkondigde?

,,Ik ben het helemaal met hem eens. Sterker nog: als de landelijke overheid Brabant niet langjarig en stevig helpt, gaan we dat probleem zelfs helemaal niet oplossen! Let wel, ik ben niet pessimistisch, maar realistisch.''

Is het een kwestie van snel meer geld en mensen?

,,Dat niet alleen. We moeten vooral slimmer optreden. Er moet een toepasselijk, wettelijk instrumentarium komen om beroepscriminelen beter aan te pakken. Strengere straffen voor bijvoorbeeld liquidaties, minder privacybescherming en langere voorlopige hechtenis, gunstige regelingen voor lieden die uit het wereldje stappen en verklaringen afleggen en omgekeerde bewijslast bij onverklaard vermogen, zoals bij de fiscus. Laat iemand die nog nooit een baan heeft gehad maar eens uitleggen hoe hij aan die Ferrari komt. In Italië hebben ze met dit soort wetgeving de maffia met succes bestreden.''

Is dat dé oplossing? De maffia bestaat nog steeds.

,,Klopt, maar ze heeft wel flinke klappen gekregen. Het kan en moét inderdaad nog beter en efficiënter in Nederland. Kijk eens naar de strafrechtketen. Volgens de Bredase officier van justitie Greetje Bos zijn rechtszaken tegenwoordig logistieke nachtmerries. Gigantische investeringen en het resultaat valt na jaren procederen dikwijls tegen. Dat is scheefgroei. Die zie je ook in het bestuur. Kijk eens hoe lang de gemeente Zundert jarenlang heeft geworsteld om een goed dossier over Fort Oranje op tafel te krijgen. En waarom moeten wij via enorme inspanningen, die nu al jaren duren, proberen om één motorclub via civiel recht te verbieden, terwijl een minister in Duitsland dat gewoon bestuursrechtelijk kan?''

De strijd tegen de zware criminaliteit is dus nog lang niet gewonnen. Dat roept ook vragen op over veiligheid. Laat u uw vrouw 's avonds nog alleen over straat lopen?

,,Nee, maar dat heeft niets met veiligheid te maken. Waarom zou je je vrouw 's avonds laat over straat laten lopen? Als het om veiligheid zou gaan, mag ze van mij elke avond in haar eentje een ommetje maken, niet alleen bij ons thuis maar in elke stad en wijk in de regio.

Is het zo veilig in Zeeland en West-Brabant?

,,Laten we naar de cijfers kijken. Hoe was het toen ik kwam en hoe is het nu? Nagenoeg alle misdrijven zijn hier fors in aantal gedaald: 70 procent minder overvallen, 53 procent minder inbraken, 45 procent minder straatroven. Ga zo maar door. Dat zijn cijfers waar we heel trots op zijn. Het is hier goed toeven.''

Minder fier zult u zijn op alle schandalen die de politie treffen: uitspattingen binnen de Centrale Ondernemingsraad, lekkende agenten. De politie ligt onder vuur. Past die pet ons nog allemaal?

,,Ik schaam me kapot voor wat er bijvoorbeeld bij de COR is gebeurd. Vreselijk. Maar ik vind wel dat vakbonden, media en politiek de kritiek onnodig uitvergroten. Er lopen bij de Nederlandse politie permanent tientallen onderzoeken, audits en inspecties. Daar gaan we heel transparant mee om. De samenleving heeft recht te weten wat wel en niet aan de hand is bij ons. Maar die ontdekte en herstelde fouten mogen niet te koste gaan van het beeld van integriteit de hele organisatie met 60.000 mensen. Wij zijn niet corrupt!''

Wat was de mooiste ervaring in uw 45-jarige loopbaan bij de politie?

,,Even denken... O ja. Mijn eerste grote onderzoek in de jaren tachtig, als nieuwe baas van de centrale recherche in Eindhoven. De zaak draaide om een tweeling uit de stad die jarenlang ongestoord crimineel had kunnen groeien. Het duurde drie jaar, met bezoeken tot aan India toe. Maar die twee hebben we veroordeeld gekregen. Dat was heel wat in die tijd. De aandacht van de politie was toen vooral gericht op het werken in de wijken, minder op de opsporing.''

Wat was uw dieptepunt?

Volledig scherm Korpschef Hans Vissers. Foto René Schotanus/Pix4Profs © René Schotanus Zonder aarzeling: ,,De moord op Linda van der Giesen uit Zevenbergen. Dat drama heeft me heel diep geraakt. We hebben dat fout gedaan. De collega's waren gefocust op het maken van een goed proces-verbaal om de ex-vriend van Linda strafrechtelijk te kunnen aanpakken.



Maar ze hadden haar moeten beschermen. Niet onze systemen, protocols of de bedrijfsvoering moeten leidend zijn, maar hetgeen burgers in redelijkheid van ons mogen verwachten. Daar moeten we nog beter in worden. Veel beter.''

Dat is behalve de ondermijning dan een mooie taak voor uw opvolgster Hanneke Ekelmans. Heeft u nog tips?

,,Zij is een door de wol geverfde vrouw met ruime ervaring binnen het Openbaar Ministerie en de politie. Die hoef ik niet te zeggen wat ze moet doen. Daar is ze slim en ervaren genoeg voor.''

Heeft u de geraniums al besteld?

,,Nee. Ik houd niet van geraniums. Bovendien ga ik niet met pensioen. Ik ben als eenheidschef zeven dagen per week 24 uur per dag met de politie bezig geweest. De telefoon altijd naast het bed. Ik wil niet van die drukte naar in een keer helemaal niets doen. Daarom ga ik een jaartje afkicken. Ik ga me bezighouden met innovaties rond forensische opsporing en de internationale samenwerking met België en Frankrijk.''

Hans Vissers (1954, Oosterhout)

Getrouwd, twee kinderen, vier kleinkinderen.

HBS-B, officiersopleiding Nederlandse Politie Academie.

1976 begonnen bij gemeentepolitie Eindhoven, in 1989 plv. korpschef.

1992 plv. korpschef bij nieuwe regiopolitie Brabant-Noord.

1999 plv. korpschef in Rotterdam.

2008 - 2010 voor Minister van Binnenlandse Zaken gewerkt aan betere rechtshandhaving op Nederlandse Antillen.

2008 - 2009 interim korpschef Zeeland.

2011 kwartiermaker Nationale Politie in Zeeland-West-Brabant, vanaf 2013 politiechef.