Koperdief op heterdaad betrapt op Fort Oranje

Breda pakt met hippe hackathon vier problemen aan

8:03 BREDA - Hoe verzin je in korte tijd oplossingen voor enorm moeilijke problemen? Met een hippe hackathon. Volgende week wordt er één gehouden in Breda. In dertig uur gaan dertig knappe koppen de uitdaging aan om, op verzoek van de gemeente Breda, de GGD West-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta, oplossingen te vinden voor een viertal vraagstukken over gezondheid en de openbare ruimte.