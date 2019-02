Kop-staartbotsing op Claudius Prinsenlaan in Breda

Doodsbe­nauwd en moederziel alleen door Roosenda­ler achtergela­ten in donker Mastbos

14:27 BREDA - ,,Ik smeekte. Ik was zo bang. Midden in de nacht stond ik alleen, in the middle of nowhere in het bos. Ik hoorde zijn auto hard achteruit rijden. Niemand die me hoort. Toen ben ik gaan lopen, lopen, lopen.'' Een beklemmende verklaring van een jonge Roosendaalse, donderdag in de rechtbank in Breda.