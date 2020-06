Koopavond Breda van donderdag naar vrijdag? De fut is uit het plan

Verlichte golfbaan bij Princen­bosch, maar: ‘buren kunnen 's avonds de gordijnen open houden’

10:18 MOLENSCHOT - Golfclub Princenbosch in Molenschot opent in september de eerste verlichte golfbaan van Zuid-Nederland. Op de nieuwe holes par 3 baan kan straks ook in de donkere maanden gespeeld worden. ,,We hebben de beste verlichting van het land”, zegt voorzitter André Barendrecht.