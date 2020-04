Koop je spullen lokaal, zeggen de Bredase ondernemers in een campagne

De campagne is bedoeld om Bredanaars bewust te maken van de kracht van lokaal kopen. Je steunt er de lokale ondernemers mee bij jou om de hoek. Je helpt hen zo overeind te blijven in deze moeilijke tijd. Wat uiteindelijk weer bijdraagt aan een bruisende en levendige stad”, aldus Inger Harteman, marketing manager bij Breda Marketing.

‘De volledige achterban van het Ondernemersfonds is getroffen door de coronacrisis”, vertelt René de Vos namens dat fonds. “Dat vraagt echt om deze campagne. Wij willen alle Bredanaars laten zien dat je niet bij een grote webshop hoeft te zijn om aan je spullen te komen. Veel lokale ondernemers, of het nou horeca is of retail, bieden een heel goed (online) alternatief. Dan help je dus de plaatselijke ondernemers en onze stad om hier doorheen te komen’.”