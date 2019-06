Koolmezen gaan zich ‘het schompes eten’ aan eikenprocessierups in Breda

BREDA - Om de eikenprocessierups te bestrijden, gaat Breda nog dit jaar 450 extra nestkasten voor koolmezen plaatsen door de hele gemeente. “Die koolmezen gaan zich helemaal het schompes eten”, aldus wethouder Greetje Bos (VVD) donderdagavond in de gemeenteraad. De koolmees is een natuurlijk vijand van de ‘jeukrups’.

Vanwege de vele meldingen die ook in Breda binnenkomen van overlast door de eikenprocessierups, had raadslid Caspar Rutten van het CDA gevraagd om een plan van aanpak voor bestrijding van het beestje. Het zijn met name de brandharen van de rups die voor hardnekkig jeuk kunnen zorgen.

Ondoenlijk

In een voorlopig antwoord erkende het college van B&W eerder deze week dat in Breda dit jaar drie tot vier keer zoveel eikenprocessierupsen zijn dan in eerdere jaren. De gemeente verwijdert de rupsen dagelijks. ‘Maar de realiteit is dat er zoveel rupsen zijn dat het ondoenlijk is op alle plekken tegelijk te zijn. We stellen dagelijks prioriteiten en pakken de ergste plekken aan’, aldus het college.

In dat antwoord schreef het college te gaan kijken of de aanpak uitgebreid kan worden, maar dat ‘aanvullende specifieke plannen’ niet nodig zijn. Een meerderheid van de raad dacht daar donderdagavond toch anders over en steunde een motie van het CDA. Het college werd opgedragen om een plan op te stellen voor de ‘tijdige en effectieve bestrijding’ van de rups zodat er volgend jaar sneller ingegrepen kan worden.

Geen toveroplossing