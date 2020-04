Koninklijke onderscheidingen voor Annie van Hooijdonk en Herman Kruis in Breda

BREDA - De gemeente Breda is 11 personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Ook werd een iemand bevorderd tot Ridder en een iemand tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij kregen dat vrijdag te horen. Het opspelden van de koninklijke onderscheiding gebeurt op een later moment vanwege corona.

Riny Arnouts (74) uit Prinsenbeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riny Arnouts, wereldberoemd in Prinsenbeek, onder meer vanwege zijn werk voor de BAK, de Beeckse Algemene Karnavalsstichting, waar hij al 34 jaar bij betrokken is. Maar hij krijgt zijn lintje ook omdat hij zowel voorzitter is van de Tennis Vereniging Prinsenbeek en de 55-plus herengroep Better Life. Ook is hij al twaalf jaar verbonden aan de Stichting Rolerisuit.

Leen de Bruijn (75) uit Breda – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bredanaar Leen de Bruijn is in diverse functies al meer dan een kwart eeuw betrokken bij de Wijkraad Heusdenhout. In die hoedanigheid is De Bruijn in 2016 al een keer benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar, toen hij Buitengebied en Veiligheid in zijn portefeuille had. Nu heeft het koning Willem- Alexander behaagd om de Bredanaar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rob Diepen (71) uit Breda – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Door simpelweg in Bavel de deuren af te gaan met de vraag of er behoefte was aan een bridgeclub, heeft Rob Diepen in 1986 aan de basis gestaan van Bridgeclub De Lei, waar hij intussen alweer jarenlang voorzitter is. Bovendien is Diepen ook al negentien jaar lid en voorzitter van de handicap-en regelcommissie van de Noord-Brabantse Golfclub Toxandria.

Gonny van Fessem-van Geel (59) uit Breda – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een brede maatschappelijke betrokkenheid siert Gonny van Fessem-Van Geel. Zo coördineert ze al 37 jaar de collectanten van het Longfonds in Princenhage, is ze zwem-vrijwilligster bij Koninklijke Visio, coördinator PR bij Groei&Bloei, vrijwilligster bij de parochie H. Maria Magdalena en is ze bestuurslid van Vrouwenvereniging La Vie in Effen. Bovendien is de gedecoreerde al 41 jaar klinisch-chemisch analiste bij Eurofins.

Mieke Graumans-Raats (59) uit Bavel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mieke Graumans-Raats wordt gedecoreerd vanwege haar langdurige betrokkenheid bij Dorpshuis ‘t Klooster in Bavel, waar ze al 23 jaar als vrijwilliger werkt. Daar is de maatschappelijke betrokkenheid van de Bavelse niet geëindigd. Intussen is Graumans-Raats al weer veertien jaar secretaris van het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen in Bavel.

Nol Havermans (67) uit Breda – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In Breda is Nol Havermans vooral bekend omdat hij lid is van het bestuur van voetbalvereniging JEKA, de club waar hij al 21 jaar lang lid van is. In het dagelijkse leven is de Bredanaar directeur-eigenaar van een management- en advieskantoor. Toch vindt hij ook nog tijd om zich bezig te houden met de centrale cliëntenraad van Amarant en de klachtencommissie Jeugdbescherming Brabant.

Hannie Hazeborg-Nooijens (62) uit Breda – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het leven van Hannie Hazeborg-Nooijens staat voor een belangrijk deel in het teken van de zangkunst. Zo is de Bredase betrokken bij drie verschillende koren, die van de Heilig Kruiskerk, de St. Franciscuskerk en de zanggroep Inspiration, waar ze intussen al zo’n 38 jaar deel van uitmaakt.

Annie van Hooijdonk (65) uit Ulvenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De ‘stem van NAC’, de in Breda wereldberoemde stadion-omroepster Annie van Hooijdonk, heeft van koning Willem-Alexander een lintje gekregen. Dat is overigens niet alleen voor haar bijdrage aan de tientallen Avondjes NAC die ze naar een hoger plan heeft getild, maar ook omdat Van Hooijdonk al negentien jaar secretaris/penningmeester is van de Stichting Spasti Fietsdag Breda en al twaalf jaar penningmeester van bridgeclub Primeur.

Herman Kruis (64) uit Bavel – Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Het leven van Herman Kruis staat in het teken van hockey. Zo was hij twee jaar bondscoach van het Nederlands dameshockeyteam. Daarvoor was hij coach van het Nederlandse dames zaalhockeyteam. Als speler is Kruis uitgekomen voor de Bredase club Push, waar hij al jarenlang voorzitter van is. Ook is hij betrokken bij de Stichting Deltalent, Hardloopclub 55 voor 5, de Sportraad Breda en Jongeren in Beweging Brabant.

René Mathyi (70) uit Breda – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Bredase hockeyclub Push vormt al 55 jaar een bijzonder belangrijk onderdeel van het leven van René Mathyi. Hij is al 55 jaar lid van de club, die hem in 1999 heeft benoemd tot erevoorzitter, nadat hij in 1975 al was onderscheiden als ‘lid van verdienste’. Als voorzitter van de Push Business Club is hij nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton de Peijper (59) Prinsenbeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Beek Vooruit voelt als thuis.’ Dat zei Ton de Peijper vorig jaar, nadat hij na een korte afwezigheid weer aantrad in het bestuur van voetbalclub uit Prinsenbeek. Hij is er dan ook al 49 jaar lid van. Maar zijn betrokkenheid gaat verder. Zo was De Peijper secretaris van de Beeckse Algemene Karnavalsstichting, de BAK, terwijl hij ook al vijf jaar werkt als vrijwilliger in zwembad De Kuil.

André Roovers (74) uit Prinsenbeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn jarenlange werkzaamheden voor de protestantse gemeente Het Kruispunt in Prinsenbeek krijgt André Roovers een lintje, net als zijn echtgenote Vera. Maar Roovers krijgt bovendien een onderscheiding voor zijn werk als bestuurslid van Tennisvereniging Prinsenbeek én omdat hij negen jaar secretaris is van golfvereniging Albatross.

Vera Roovers-Clements (75) uit Prinsenbeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau