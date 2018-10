Koninklijke hulde voor EHBO'er Leo Foesenek

Daarmee wordt hij beloond voor zijn tomeloze inzet voor de plaatselijke EHBO. Niet alleen als bestuurder, maar ook als materiaalman is hij sinds 2002 onmisbaar. Hij zorgt dat het EHBO-materiaal op evenementenlocaties aanwezig is, beheert hij de voorraad en maakt bovendien alles schoon. Daarnaast assisteert hij dikwijls bij EHBO- cursussen en is zelf ook actief als hulpverlener. Leo Foesenek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.