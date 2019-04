Koningsdag Zundert verplaatst naar Nassauplein

ZUNDERT - De Markt middelpunt van Koningsdag in Zundert? Gewoonlijk wel, maar dit jaar niet. De Markt is opgebroken. De festiviteiten zijn verplaatst.

Koningsdag 2019 is in Zundert om meer dan één reden memorabel. Het is de vijftigste keer dat het ‘t Stokperdje het evenement organiseert. Maar dat niet alleen: het evenement is verplaatst naar het Nassauplein.

Wennen? ,,Wel een beetje”, zegt Jesse Sprenkels van ‘t Stokperdje. Maar het kon niet anders. In het kader van de reconstructie van de Molenstraat, zijn Markt en het Vincent van Goghplein tijdelijk veranderd in een zanderige bouwplaats. Afzethekken er omheen.

Nassauplein

En dus is uitgeweken naar het Nassauplein. Een prima locatie. Maar zonder de horeca van de oude plek. ,,Dat is opgelost”, zegt Sprenkels. ,,De kraam van de Bolle Buiken staat er al.” De friettent. ,,De andere horeca verhuist gewoon mee.” Die nestelt zich in een tent op het plein.

Anders dan anders zijn alle activiteiten nu op één en niet op twee pleinen. Het kan best zijn dat dat prima bevalt. Sprenkels: ,,Na de werkzaamheden zijn de Markt en het Vincent van Goghplein allebei iets kleiner geworden. Misschien zitten we eigenlijk wel beter op het Nassauplein.” Er komt natuurlijk nog een evaluatie. ,,Blijken we heel tevreden, dan kan het zijn dat we op het Nassauplein blijven.”