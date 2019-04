Koningsdag in West-Brabant van start: ‘Laat het droog blijven!’

WEST-BRABANT - Er is vandaag één gezamenlijke wens: laat het droog blijven. Koningsdag 2019 is druilerig van start gegaan, maar dat mag de pret niet drukken.

Ook dit jaar zijn er allerlei activiteiten rondom Koningsdag. Zo start om 12:00 uur op het Chasséveld in Breda 538 Koningsdag met artiesten als Maan, Nielson en Snollebollekes. In Bergen op Zoom is dit jaar het Oranjeplein nieuw. Voor het oude pand van de V&D staat het vol met foodtrucks, een terras en een podium. Roosendaal staat in het teken van muziek. Zowel op de Markt als in de Molenstraat staat een podium. En in Oosterhout staat heel het centrum in het teken van festiviteiten.

Kortom, genoeg te beleven op Koningsdag in West-Brabant.

09:00 uur: Etten-Leur

Laat het droog blijven! Dat is wat iedereen hoopt die wat te kopen en verkopen heeft op de Markt in Etten-Leur. ,,Zonde”, zegt Bianca. ,,maar ik heb net de zonnedans gedaan. Dat helpt vast.’’ Tweelingzussen Isa en Anouk (9) zijn niet zo bezig met het weer. Onder een tentzeil hebben ze hun afgedankte speelgoed uitgestald. Of dat niet pijn doet, je ooit zo onmisbare poppen weg te doen? ,,Valt wel mee””, zeggen ze tegelijkertijd.

Volledig scherm Regen of niet, de Oranjemarkt in Etten-Leur wordt goed bezocht. © Annelies Vlaanderen

10:00 uur: Ossendrecht

In De Snor, in de Harmoniezaal en in De Boulevard genoten 110 inwoners van Ossendrecht van een gezamenlijk Koningsontbijt. Ze betaalden 7,50 euro per persoon en 4 euro voor kinderen. Volgend jaar zet de middenstand in Ossendrecht een spaaractie op voor dit oranje-ontbijt.

Volledig scherm Het gezamenlijke koningsontbijt in Ossendrecht © Henk den Ridder

10:15 uur: Rucphen

Ja, daar komen ze! Eerst fanfare Neo en direct erachter de kinderen op hun feestelijk versierde fietsen. Vanuit alle ramen zwaaien bewoners van zorgcentrum Kerkakkers aan de Burgemeester Voetenstraat in Rucphen naar de kinderen en andersom. ,,Leuk, hè”, zegt Lies van Steenpaal. ,,Ik kijk elk jaar.’' Binnen is het droog. Buiten gelukkig ook.

Volledig scherm Rucphense kinderen op hun feestelijk versierde fietsen. © Annelies Vlaanderen

11:15 uur: Breda

Weer of geen weer, bezoekers slaan de vrijmarkt in Park Valkenberg niet over. De jongste ondernemers uit Breda proberen hun spullen te verkopen en daar maken anderen weer gretig gebruik van.

Volledig scherm Park Valkenberg stroomt vol. © Edine Wijnands

11:40 uur: Klundert

Klundert koningsgezind? Gaat nogal! Overal vlaggen, een vrijmarkt voor de koopjesjagers en een spelparcours voor de kinderen. Mees is vast van plan alle eendjes uit het zwembadje te hengelen en Boaz staat trots bij het dartbord: midden in de roos. Er is nog veel meer te doen, en te snoepen. En terwijl er steeds meer blauw in de lucht komt, laten de volwassenen zich rond half 12 het eerste biertje smaken. Dat mag, op Koningsdag.

Volledig scherm Boaz staat trots bij het dartbord: midden in de roos. © Annelies Vlaanderen

12:05 uur: Bergen op Zoom

In de Gertrudiskerk aan de Grote Markt in Bergen op Zoom worden op de rommelmarkt honderden boeken aangeboden. In de Stationsstraat bieden de kinderen hun waar aan op de vrijmarkt. Veel mensen genieten onder een flauw zonnetje.

Volledig scherm Het is druk in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Er worden honderden boeken aangeboden. © Henk den Ridder