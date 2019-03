Koningsdag en -nacht terug in centrum Breda

Johan de Vos en Ben Sprenkels, bestuursleden van KHN Breda, zijn zeer tevreden met deze uitkomst. “Het had wat voeten in aarde maar door de positieve blik vanuit alle partijen – ondernemers, gemeente en leveranciers - is het toch mogelijk om dit jaar weer een feestje te maken van Koningsdag. We zijn als KHN Breda blij dat we onze functie als smeerolie tussen de verschillende partijen weer hebben kunnen laten zien.”