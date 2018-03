Koningsdag Breda weer zonder groot feest in de binnenstad

De gemeente heeft twee jaar geleden al laten weten dat ze de veiligheidskosten voor feesten in de binnenstad niet meer ophoest. De keuze van de ondernemers om dit jaar om die reden geen vergunning aan te vragen zeggen verantwoordelijk wethouder Boaz Adank en burgemeester Paul Depla te 'respecteren'. 'Dit betekent dat er op Koningsnacht en Koningsdag 2018 in Breda sprake is van een reguliere situatie in de binnenstad', schrijven ze in een brief aan de ondernemers. 'Dat houdt in dat de normale regels die gelden in de weekenden voor de horeca ook nu van kracht zijn. U kunt dus bijvoorbeeld uw reguliere terras gewoon buiten zetten.''