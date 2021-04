‘Koningsbank’ onthuld onder de ‘kroningslinde’, aan de voet van de Duivelsbrug in het Ginneken

Horecaman Johan de Vos over drukke Koningsdag in Breda: ‘Als Den Haag anders besloot, was dit niet gebeurd’

27 april BREDA - Tijdens Koningsdag liepen de gemoederen in Breda hoog op. Dat zag Johan de Vos, vice-voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, ook. ,,Het is goed hoe de gemeente en politie hebben opgetreden, maar als ‘Den Haag’ andere beslissingen had genomen, was deze dag zo niet verlopen.”