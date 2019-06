Koningin Máxima bezoekt Stichting Met je Hart in Breda

Oproep over ‘olifanten­pa­den’ in Breda leidt tot bijna tweehon­derd reacties

13:18 BREDA - De oproep eind april van de gemeente Breda om foto's in te sturen van zogenoemde ‘oliftantenpaden’ heeft tot bijna tweehonderd inzendingen geleid over 97 verschillende locaties. Een olifantenpad is een uitgesleten pad door een park of groenstrook dat ontstaat door veelvuldig gebruik door wandelaars of fietsers.