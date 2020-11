Koning Willem-Alexander spreekt in Breda met verpleegkundigen en coronapatiënten

Ook ging Willem-Alexander in een half uur durend gesprek met vertegenwoordigers van Thebe, De Marq en tanteLouise in op de de zorg op deze zogeheten cohortafdelingen, over de hele provincie Brabant zijn het er vijftien, en de mogelijkheden om indien nodig het aantal bedden op te schalen.

Het bezoek van de koning aan de Langendijk in Breda duurde een uur. Daarna ging hij naar Tilburg, waar hij met vertegenwoordigers van het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen) in gesprek ging. Dat overleg is tijdens de eerste coronagolf in het leven geroepen, om ook binnen de langdurige zorg en thuiszorg in Brabant voor een goede afstemming over maatregelen in verband met het coronavirus te zorgen.