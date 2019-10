Koning Willem-Alexander en Poolse president leggen krans op Pools Militair Ereveld in Breda

Foodhall Breda eist ontruiming The Roti King vanwege huurachter­stand

11:01 BREDA - Foodhall Breda wil via de rechter afdwingen dat The Roti King zijn zaak opheft en zo snel mogelijk het pand leeg oplevert. Reden: het Surinaamse specialiteitenrestaurantje heeft al maandenlang geen huur heeft betaald en ruim een maand gesloten is. De huurachterstand is inmiddels opgelopen tot ruim 11.000 euro, inclusief boetes is Roti King zo’n 18 mille verschuldigd.