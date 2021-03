Koning toert virtueel naar Breda om vrijwilligersplatform hart onder de riem te steken

NLvoorelkaar, met hoofdkantoor in Breda, brengt online vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar. ,,We bestaan nu tien jaar en hebben in die tijd ons bereik enorm vergroot", zegt De Punder. ,,Zo'n twaalfduizend maatschappelijke organisaties zoeken via ons vrijwilligers en we hebben ongeveer 160.000 vrijwilligers in ons bestand.”