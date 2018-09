Koning krijgt rondleiding door nieuwe gerechtsgebouw

Rechtszaak

Beeld

Ook onthulde de Koning het beeld van Vrouwe Justitia in het nieuwe gerechtsgebouw. Dit ging echter niet zomaar, is te zien in het onderstaande filmpje...

Het is nog niet zo heel lang geleden sinds de Koning Breda voor het laatst bezocht. Maart 2017 was hij hier ook: toen bracht Zijne Majesteit onder andere een geheim werkbezoek aan een basisschool in Princenhage. Blijkbaar was hij niet uit de stad weg te slaan, want de dag erna dook hij weer op in Breda. Toen stak hij zijn handen uit de mouwen bij het opknappen van een buurttuin in Breda-Noord.