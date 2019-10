Koning in Breda: ‘Poolse militairen waagden hun leven voor onze vrijheid, 75 jaar geleden’

Een volgepakte Grote Markt aan het einde van de middag. Duizenden mensen zijn in afwachting van de koning en de Poolse president Andrzej Duda. De fanfare Bereden Wapens van de landmacht speelt muziek. Hedendaagse muziek, liedjes als Leef van André Hazes en Freedom van George Michael. Studenten van de Fontys Academie voor Muziek- en Musicaltheater zingen op het podium of dansen over de kinderkopjes.



Een late middagzon, er hangt een vrolijke, uitgelaten sfeer. Misschien wel iets van de sfeer van destijds, die gedenkwaardige 29 oktober 1944, toen de Eerste Poolse Pantserdivisie de stad bevrijdde van het Duitse juk. Of zoals koning Willem-Alexander even later vanaf het bordes van het stadhuis zal zeggen: “Men herinnert zich de bevrijding als de dag van gisteren. De tranen van geluk, mensen die dansten en zongen in de straten, op tanks klommen.”