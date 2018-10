Komt er ook een stenenvanger op het busstation van Breda?

Het onderzoek neemt een dag in beslag. Geeft de onderzoekers meteen de kans om te kijken hoe de stenen zijn vastgemaakt. ,,Ons is altijd verteld dat de Centrumzijde en de Belcrumzijde andere constructies waren”, zegt Rijgersberg. Toen er stenen aan de Centrumzijde naar beneden kwamen, waren ze er daarom van overtuigd dat dit niet aan de Belcrumzijde kon gebeuren. ,,Afgelopen weekend blijkt dat toch anders in elkaar te zitten. Wij concluderen: nu willen we gewoon precies weten hoe het een en ander in elkaar zit.”



Het is een complexe situatie. Het station heeft drie eigenaren. ,,Dat heeft juridisch natuurlijk nogal wat implicaties.” Komt nog bij: ,,Omdat het intellectueel eigendom van de architect is, kunnen we niet zomaar zeggen: we trekken de steenstrips overal van af, we maken er iets anders van.”



Ook bij NS vinden ze de situatie ‘niet bepaald prettig’: ,,Kijk: een nieuw gebouw kan bepaalde gebreken hebben, dat is altijd, daar moet je mee leven. Maar hier zitten toch wel een paar hele complexe zaken aan.”