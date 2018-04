Komt er een waterpark aan Lange Bunder en Gilzeweg in Bavel?

Speeltuin zwembad

Gaat de schop in 2019 de grond in? Nee, waarschijnlijk niet. De vraag is of de nieuwe coalitie in Breda de route prioriteit gaat geven en er geld voor gaat vrijmaken. Dat is afwachten. In ieder geval ligt er een uitgebreid verhaal waarbij vooral het 'waterpark' opvalt. Bavel zucht in deze contreien met enige regelmaat onder wateroverlast. Zo zelfs dat de speeltuin verandert in een zwembad. Er is een heel plan gemaakt om de omgeving te 'vernatuurlijken', met wateropvang en beplanting met riet en nieuwe inrichting van de Gilzewouwerbeek.