Komt er een kerncentrale in Breda? Nee, maar die zou er toch al niet komen

VIDEO NAC-trai­ner Steijn: ‘Voor rust hebben we echt heel slecht gespeeld’

3 april NAC-trainer Maurice Steijn zag zijn ploeg vrijdagavond in de eerste helft verzuipen tegen Jong Ajax, werd in de rust ‘heel boos’, maar meer dan een punt leverde dat niet op. Dat is verdiend, volgens de coach. ,,Winst was zeker niet terecht geweest.”