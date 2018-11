Komt de verlossing voor de treinreiziger uit Polen?

VIDEOVertragingen, uitval, opeengeperst staan tijdens de spits. Reizen met de trein is niet altijd een pretje. Maar volgens de NS wordt alles beter als straks de nieuwe generatie intercity’s gaat rijden. Donderdagmiddag mocht de pers alvast een kijkje nemen in Polen waar de nieuwe trein gebouwd wordt.

Waar je maar kijkt, overal liggen aluminium profielen opgestapeld. Moeilijk voor te stellen dat dit een trein moet worden. Toch is dat precies wat er gebeurt in de fabriek van treinenbouwer Alstom in Katowice, het oude industriële hart van Polen. In de ene hal word het casco aan elkaar gelast, verderop wordt de trein-in-wording met zijn gestroomlijnde strakke neus gespoten om uiteindelijk in de montagehal een echte trein te worden. Gevuld met kilometers bedrading, stuurtafels, stoelen, bagagerekken en verlichting.

79 van deze zogeheten InterCity Nieuwe Generatie-treinen (ICNG) rollen er de komende jaren van de band in Polen. Besteld door de NS die er het lieve sommetje van 800 miljoen euro voor neertelde. 79 hypermoderne treinen, goed voor in totaal 25.000 zitplaatsen, een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur, genoeg ruimte voor je koffers en voldoende stopcontacten om je smartphone op te laden. En betrouwbaar, verzekert de NS. Vanaf eind 2020 worden ze ingezet op het Nederlandse spoornet.

De InterCity Nieuwe Generatie, kortweg ICNG, gaat vanaf eind 2020 de huidige treinvloot van de NS deels vervangen. De eerste exemplaren worden inmiddels in de fabriek van treinenbouwer Alstom in Katowice in elkaar gezet. In januari rolt de eerste kant-en-klare trein van de band, klaar om op een testcircuit in Tsjechië getest te gaan worden.

Intercity Defect

Om te beginnen op het traject dat voor de meeste irritatie en ergernis bij de reiziger zorgt. De lijn Breda - Rotterdam - Amsterdam, over het hogesnelheidsspoor. Bijna 1 op de 5 treinen op dat traject is te laat of rijdt door mankementen helemaal niet. Niet voor niets heeft de Intercity Direct, zoals de treinverbinding heet, de bijnaam Intercity Defect. Daarna volgt Den Haag - Eindhoven, ook al zo'n traject waar de ‘punctualiteit‘ te wensen overlaat. En pas daarna zal de trein ook op andere plekken in Nederland opduiken.

Degelijke treinenbouwer

De NS heeft goede hoop dat na het Fyra-debâcle deze trein de verwachtingen wel zal waar maken. En, eerlijk is eerlijk, daar is in dit geval ook wel reden toe. Want waar de bouwer van de Fyra - het Italiaanse AnsaldoBreda - een erg bedenkelijke reputatie had, kan Alstom goede papieren overleggen. Het bedrijf staat bekend als een degelijke treinenbouwer, wiens creaties wereldwijd hun waarde door de jaren heen hebben bewezen.

Tot zover de verwachte betrouwbaarheid. Los daarvan heeft de nieuwe trein de reiziger ook heel wat te bieden. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

1. om te beginnen zijn de 79 nieuwe treinen zijn straks goed voor 25.000 plaatsen. Dat betekent extra vervoerscapaciteit. Misschien wat vaker een zitplaats in de spits dan het eeuwige staan. En dat is hard nodig, want het aantal treinreizigers blijft maar groeien. Dus wie weet, misschien dat de treinreiziger straks wat vaker een zitplaats heeft, ook in de spits, dan dat eeuwige tegen elkaar aan gedrukt staan.

2. Aan comfort geen gebrek in de ICNG. Zo zullen de coupés ruimer zijn dan in de huidige intercity's zodat rolstoelgebruikers gemakkelijker met de trein kunnen reizen. Over toegankelijkheid gesproken. De NS koos bewust niet voor dubbeldekkers maar juist voor enkeldekstreinen omdat die voor minder-validen en reizigers met koffers makkelijker toegankelijk zijn.

3. Iedere trein heeft wifi aan boord die mogelijk minder hapert dan de verbindingen die nu worden gebruikt. Ook zijn er voldoende stopcontacten en usb-poorten om je telefoon op te laden. En iedere ICNG wordt voorzien van kleine tv-schermpjes waarop de reiziger direct kan zien of er eventueel vertragingen zijn.

4. De stiltecoupés in de nieuwe treinen ogen - in vergelijking met de huidige coupes - donkerder. Een bewuste keuze. De NS hoopt reizigers met met dat gedimde licht duidelijk te maken dat het in een stiltecoupé ook echt rustig moet zijn.

Nadat van aluminiumprofielen een casco is gemaakt van de nieuwe ICNG-treinstellen wordt de buitenkant zorgvuldig glad geschuurd.

5. En dan is er nog het milieu. De ICNG's krijgen een gescheiden afvalsysteem. In de hal voor het uitstappen hangen straks aparte bakjes. Klinkt goed, de vraag is alleen of de gehaaste reiziger straks zijn rotzooi meeneemt en voor het uitstappen nog even aan afvalscheiding gaat doen.

6. Maar al die puntjes vallen in het niet bij de veronderstelde betrouwbaarheid van de nieuwe trein. Alstom heeft in het verleden bewezen dat het treinen kan bouwen die zowel op het hogesnelheidsspoor als op het conventionele spoor goed uit de voeten kunnen. Beide sporen verschillen flink van elkaar. Zo verschilt de spanning op beide lijnen, maar ook kennen ze een apart beveiligingssysteem. De software in de huidige Intercity Direct heeft daar grote moeite mee. Met als gevolg dat de reiziger vaak in de kou staat. Volgens cijfers van ProRail eerder dit jaar rijdt slechts 82% van de Intercity Direct vlekkeloos op tijd. De rest is vertraagd of haalt het eindpunt helemaal niet.

Het is van deze net in elkaar gelaste coupé van de nieuwe generatie intercitytreinen van de NS nog niet af te zien. Maar de treinstellen zullen aanzienlijk comfortabeler zijn dan de huidige treinen, belooft NS.

Geen nieuwe zeperd