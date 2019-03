Komst voetbalkooi Zundert stukje dichterbij

De jongeren kwamen zo’n anderhalf jaar geleden op de proppen met hun plan. Zij vonden dat er in hun wijk De Berk erg weinig sportvoorzieningen waren voor de oudere jeugd en stapten daarom, samen met het jongerenwerk Surplus Welzijn, naar de gemeente Zundert.

Hun vraag of in hun wijk een voetbalkooi kon komen, werd positief ontvangen. Helemaal toen de jongeren ook nog eens zo’n 120 handtekeningen van voorstanders konden laten zien. De gemeente beloofde er eens goed naar te kijken.

Hangjongeren

Die gemeente ziet inmiddels eigenlijk best veel voordelen in de komst van zo’n voetbalkooi. Zo kan een dergelijke voorziening een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Bovendien biedt hij iets doen aan jongeren die nu nog doelloos rondhangen in de buurt. Tot slot stimuleert zo’n playground de jeugd om in beweging te komen. Dat is goed voor hun gezondheid.

Zundert wil daarom best meewerken aan de realisering van de kooi. Maar, de gemeente is niet van plan om zomaar de portemonnee te trekken. De jongeren moeten zelf, ook financieel, de schouders flink onder het plan zetten.

crowdfunding

De playground, die op de kruising van de Berkstraat en de Berkenring moet komen, kost ongeveer 50.000 euro. De gemeente is bereid daar een deel van te betalen. Maar dan wel alleen als de jongeren er in slagen om minstens de helft zelf in te zamelen. Zij zijn trouwens inmiddels al een actie gestart om via crowdfunding geld bijeen te krijgen.

Zijn nog niet alle hobbels genomen. De kooi blijkt op bepaalde punten hoger te zijn dan drie meter. Voor die plek is dat volgens gemeentelijke regels te hoog. Bovendien vergt de aanleg een bouwomgevingsvergunning. Het zijn zaken die ambtelijk de nodige tijd in beslag nemen.